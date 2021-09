Andrea Iannone, dopo le moto si dà al ballo: “Sono nella m***a!”

Andrea Iannone cambia pista: da quella di MotoGP a quella da ballo. E ammette scherzosamente: “Sono nella m***a!”

Andrea Iannone non si arrende, anzi rilancia. La squalifica di quattro anni per il caso doping lo ha costretto ad allontanarsi dal suo mondo, quello delle moto. Non senza sofferenza, come lui stesso ha ammesso sinceramente nelle scorse settimane.

Ma il Maniaco non intende certamente rimanere fermo con le mani in mano, anzi. Ha già pronta una nuova sfida a cui dedicarsi a partire dalle prossime settimane. Che, stavolta, non riguarda più i motori, bensì lo spettacolo, la televisione e la danza.

Andrea Iannone a Ballando con le stelle

Il pilota di Vasto è stato infatti ingaggiato da Milly Carlucci per entrare nel cast della nuova edizione del programma del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle, in partenza dal 16 ottobre. La stessa conduttrice ha spiegato di avere dovuto faticare non poco per vincere le sue resistenze.

“All’inizio non voleva, temeva di fare una brutta figura”, ha rivelato la Carlucci ai microfoni del settimanale DiPiù. “Mi diceva continuamente di aver paura di ballare sotto i riflettori. Sono riuscita a farlo ragionare e sono davvero molto felice di averlo convinto a partecipare”.

La voglia di vincere resta la stessa

Nei giorni scorsi lo stesso Iannone si è presentato con un videomessaggio inviato a La vita in diretta, durante un’ospitata della stessa Milly, mettendo le mani avanti sulle sue aspettative: “Chi sono io? Il concorrente più scarso di Ballando con le stelle!”, ha esordito ridendo. “Tuttavia sono anche competitivo e spero alla fine di vincere”.

Al suo fianco l’insegnante Lucrezia Lando, reduce dal successo del 2020: “Ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere…”, ha commentato Iannone sul suo canale ufficiale di Instagram. “Sono nella m***a!”. Ma la stessa ballerina lo ha prontamente rassicurato: “Cambia la pista ma la grinta è sempre la stessa…”.

