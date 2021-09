Chi si appresta a comprare un’auto usata si pone molti dubbi. Ecco alcuni chiarimenti per fare una scelta saggia.

L’acquisto di un’auto usata non è una impresa facile e spesso causa non poche ansie a chi è costretto a non poterla comprare nuova. Soprattutto se si tratta della prima volta i dubbi sono tanti e le risposte sono sempre diverse a seconda dell’interlocutore. Chi garantisce che l’auto corrisponda a quanto riferito? Potrebbe dare problemi subito dopo l’acquisto? Il portale automobile.it prova a dare qualche interessante delucidazione a chi si appresta a comprare un veicolo usato o a Km 0.

Prima di scegliere l’auto da acquistare è importante tenere a mente cinque punti. Il primo: meglio rivolgersi ad un privato o ad un concessionario? Se si compra da un privato probabilmente ci sarà un vantaggio di prezzo, ma nessuna garanzia, salvo l’esistenza di una garanzia residua originaria. Se invece ci si rivolge ad un concessionario si può contare su una garanzia da 1 a 2 anni.

La seconda domanda che molti si pongono: il chilometraggio sarà davvero quello reale oppure è stato manomesso? Il chilometraggio si può verificare manualmente, andando a spulciare fra tagliandi e manutenzioni, oppure scaricando una delle varie apposite app.

Il terzo elemento da prendere in considerazione è il libretto delle manutenzioni, se disponibile, per capire se l’auto ha effettuato regolarmente i tagliandi. Se questo servizio non fosse disponibile, Carfax fornisce una dettagliata reportistica riguardo a passate immatricolazioni, eventuali incidenti, revisioni e molto altro. Basta fornire il numerodi targa o telaio e una spesa modica di 18 euro.

Gomme e motore possono essere visionati a occhio da una persona competente. Altra verifica da fare è quella dell’età della batteria e delle condizioni di contatti e cavi elettrici. Infine bisogna effettuare in test drive così da provare con mano l’auto che si desidera acquistare, facendo attenzione ai più piccoli dettagli, come freni cigolanti, rumori molesti o perdite a fine guida.