Moto2, il team Italtrans Racing annuncia i piloti del 2022

Il team Italtrans Racing ha ufficializzato quelli che saranno i piloti per il campionato mondiale Moto2 2022. Confermati Dalla Porta e Roberts.

Dopo aver vinto il titolo Moto2 con Enea Bastianini lo scorso anno, il 2021 del team Itraltrans Racing è stato davvero complicato. Joe Roberts e Lorenzo Dalla Porta non hanno portato i risultati attesi.

Nonostante i due piloti abbiano raccolto meno del previsto, la squadra italiana ha deciso di confermare entrambi per il 2022. Sono stati rinnovati i contratti per la prossima stagione, con la convinzione che ambedue riusciranno a fare molto meglio. Il team Italtrans Racing ha grande fiducia in loro.

Nel comunicato ufficiale è stato anche annunciato che il campionato Moto2 di Dalla Porta è terminato con anticipo, perché deve sottoporsi a un’operazione alla spalla sinistra. Un intervento è stato reso necessario dopo gli accertamenti clinici effettuato al termine dell’ultimo gran premio di Misano. Avverrà il 6 ottobre al Policlinico di Milano, se ne occuperà il dottor Massimiliano Caforio.

Il pilota toscano sarà rimpiazzato da Tetsuta Nagashima nelle ultime gare del Mondiale. Il giapponese è rimasto senza squadra dopo lo scorso campionato Moto2 e ha l’occasione per tornare a correre. Dovrà sfruttare la chance, anche per cercare di trovare una sella per il 2022, cosa non facile dopo un anno senza gare.