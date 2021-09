Lando Norris ha perso, ma quanto ci ha fatto divertire?

Dal GP di Russia Lando Norris ne è uscito come grande sconfitto. Nonostante ciò ci ha fatto divertire tantissimo con le sue scelte.

Lando Norris in Russia è stato autore di una gara semplicemente magnifica e probabilmente avrebbe anche meritato il successo. Come sempre però Hamilton è stato quello più furbo, quello più concreto, quello che ha saputo annusare il momento giusto per vincere. Per chi non avesse visto il GP, infatti, questo non è stato il solito monologo Mercedes, anzi.

Nella prima metà di gara Lando Norris aveva praticamente distrutto tutti gli avversari, compreso quel Sainz che in un primo momento era apparso come l’osso più duro da masticare. Hamilton però, quando si è liberato di Ricciardo e di qualche altro pilota che ha deciso di suicidarsi con la strategia, ha cambiato completamente passo portandosi in pochi giri alle spalle del leader della corsa.

Lando Norris e quella decisione che gli è costata cara

Alla fine tutto si è deciso negli ultimissimi giri, quando la pioggia ha mescolato tutte le carte. La differenza tra Hamilton e Norris è tutta in quel “No” urlato alla radio da parte del giovane driver della McLaren, mentre lo richiamavano ai box per il cambio gomme. Un azzardo pazzesco che alla fine non ha pagato, ma che ci ha fatto sicuramente divertire.

Si perché, parliamoci chiaramente, questa è la vera F1, un pilota solo con la sua macchina. Alla fine bisogna puntualizzare che solo a causa di un decisivo scroscio d’acqua negli ultimi due giri il buon Lando non è riuscito a portare a termine la sua impresa. Da parte nostra però vanno comunque gli applausi per il giovane britannico, bravo a non schiantarsi con una vettura inguidabile e capace di osare, una parola che nel vocabolario di questa F1 fatta di computer e tattiche non esiste più.