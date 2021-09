Valentino Rossi, complimenti a Hamilton per la 100esima vittoria (VIDEO)

Anche Valentino rossi ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni a Lewis Hamilton per la vittoria numero 100 conquistata in Formula 1.

Oggi Lewis Hamilton a Sochi ha raggiunto un grande traguardo. Infatti, ha ottenuto la vittoria numero 100 da quando corre in Formula 1.

Era già il primatista di successi nella storia del campionato, avendo superato Michael Schumacher (fermatosi a 91), ma essere arrivato a quota 100 è certamente qualcosa di straordinario per il pilota della Mercedes.

Il finale del Gran Premio di Russia 2021 è stato un po’ rocambolesco, a causa della pioggia, ma l’inglese con la sua grande esperienza ha saputo gestire tutto al meglio e ha sconfitto il giovane rivale Lando Norris della McLaren. Quest’ultimo ha tardato il pit stop e gettato via la possibilità di vincere la sua prima gara in F1. L’ottavo posto è una grossa delusione, visto che ha guidato per buona parte la corsa.

Hamilton esulta, è anche di nuovo il leader della classifica generale. In queste ore sta incassando tanti complimenti per il 100esimo trionfo nel Mondiale. Gli sono arrivati pure quelli di Valentino Rossi: «Grandi congratulazioni Lewis per la centesima vittoria. Questo numero è incredibile. La tua carriera è fantastica e sono felice di seguirti. Grandi complimenti e spero di rivederti presto».

Rossi e Hamilton hanno un buonissimo rapporto. A Valencia nel 2019 c’è stato anche uno “storico” scambio, con Valentino che ha guidato la Mercedes da Formula 1 e Lewis che è salito sulla Yamaha da MotoGP.