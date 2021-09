Superbike Jerez, risultati Prove Libere: tempi e classifica finale

Superbike Jerez 2021, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale dopo FP1-FP2 del round SBK in Spagna.

È di Jonathan Rea il miglior tempo assoluto dopo le due sessioni di prove libere Superbike disputate oggi a Jerez. Il pilota Kawasaki ha siglato il suo best lap in FP2, fermandosi a 1’39″671.

Seconda posizione per Michel Ruben Rinaldi, che con la sua Ducati ha accusato un ritardo di 399 millesimi. Sono invece 403 quelli accusati da Toprak Razgatlioglu, il quale nel pomeriggio si è concentrato più sul passo gara che sul time-attack. Infatti, il suo miglior tempo è della FP1, dove era stato il più veloce. Rea deve temere il pilota Yamaha, ma lo sapeva già prima di andare in pista.

Buon quarto crono per la Honda di Leon Haslam, che precede l’altra Ducati Aruba guidata da Scott Redding. Sesta piazza per Alvaro Bautista, che in FP2 è stato pure protagonista di una brutta caduta con la sua Honda. Precede Alex Lowes (Kawasaki), non al 100% fisicamente dopo un incidente avvenuto nello scorso weekend a Barcellona.

Ottavo Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgatlioglu e rookie che sta facendo molto bene al primo anno nel Mondiale SBK. Completano la top 10 Garrett Gerloff (Yamaha GRT) e Michael van der Mark (BMW). Undicesimo posto per Axel Bassani sulla Ducati del team Motocorsa Racing.

Il rientrante Loris Baz, che sostituisce Chaz Davies sulla Panigale V4 R del team Go Eleven, ha ottenuto il dodicesimo tempo assoluto oggi. Quattordicesimo Eugene Laverty, che invece rimpiazza Tom Sykes in BMW. Ventesimo Samuele Cavalieri con la Ducati del team Barni. Andrea Mantovani con una Kawasaki 2019 è davanti a quelle della squadra Pedercini Racing.

Superbike Jerez 2021, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale