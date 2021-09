Marc Marquez può vincere a Austin? Il pronostico di Fonsi Nieto

Fonsi Nieto si dice sicuro sul fatto che vedremo un Marc Marquez in grande spolvero nel weekend MotoGP a Austin. L’ex pilota è certissimo.

Le ultime gare di Marc Marquez sono state positive. Secondo posto ad Aragon e quarto a Misano. Il prossimo gran premio MotoGP è a Austin, sua storica terra di conquista.

Ha vinto per sei anni consecutivi in Texas. Stava vincendo anche nel 2019, ma un problema tecnico alla sua Honda gli impedito di conquistare il settimo successo di fila negli Stati Uniti. Sicuramente ce lo aspettiamo protagonista nel weekend di gara dell’1-3 ottobre.

LEGGI ANCHE -> Dovizioso vede un Valentino Rossi “diverso”: ecco come è cambiato

MotoGP, Fonsi Nieto su Marquez a Austin

Fonsi Nieto in un’intervista concessa ad AS si è detto sicuro del livello di competitività che avrà Marquez a Austin: «Si tratta di un circuito in cui penso che Marc lotterà ancora per vincere. È una di quelle piste in cui l’ho visto andare più forte. A Misano ha sofferto molto fisicamente, perché è una pista complicata, tortuosa e lenta. Questo gli ha creato dei problemi. Ma a Austin lotterà per vincere sicuramente».

Nieto fa un pronostico anche sulla lotta al titolo mondiale MotoGP, dando Fabio Quartararo come prossimo campione ormai designato: «Fabio è molto intelligente. Il suo obiettivo è quello di puntare al campionato, non vuole sbagliare. Continuando così può essere campione nella seconda gara a Misano o in Portogallo. Penso che a Misano avrà abbastanza possibilità».