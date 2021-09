Zarco, operazione riuscita: il comunicato ufficiale del team Pramac

Il team Pramac Racing Ducati ha annunciato che l’intervento di Zarco ha avuto successo. Il pilota francese potrà tornare a correre a Austin.

Johann Zarco oggi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per sindrome compartimentale al braccio destro da sforzo cronico. L’intervento, avvenuto presso il Center Hospitalier Pays d’Aix, ha avuto successo.

Il pilota del team Pramac Racing Ducati dovrebbe essere in ottima condizione fisica in vista del gran premio di Austin in programma l’1-3 ottobre. Per lui era fondamentale effettuare l’operazione, dato che da alcuni GP il braccio destro gli impediva di correre come voleva.

Era il migliore dei rider Ducati a un certo punto, ma dal Gran Premio d’Austria in poi c’è stato un crollo. Dopo il ritiro al Red Bull Ring, ha ottenuto i seguenti risultati: undicesimo a Silverstone, diciassettesimo ad Aragon e dodicesimo a Misano.

Sicuramente Zarco punta a invertire la rotta da Austin, anche se ormai i punti di distanza dal leader della classifica Fabio Quartararo sono diventati troppi. Certamente non gli dispiacerebbe risalire sul podio, cosa che gli manca da inizio giugno in occasione del GP di Catalunya.

Il francese ci tiene a riprendersi la leadership nel team Pramac Racing, dato che il compagno di squadra Jorge Martin si sta rivelando particolarmente forte e ha anche vinto il GP di Stiria.