MotoGP test Misano, giorno 2 mattina: i tempi, i risultati e la classifica

A Misano Adriatico la seconda giornata di test MotoGP è giunta alla pausa pranzo: ecco che cosa è emerso dalla sessione del mattino

Prosegue sul circuito di Misano Adriatico la due giorni di test MotoGP. Siamo giunti al mercoledì, la giornata conclusiva dei collaudi, e la sessione del mattino ha dato i suoi primi verdetti.

Il più veloce è stato Aleix Espargarò, con la Aprilia, che si è messo alle spalle il vincitore della gara di domenica e leader di ieri, Pecco Bagnaia, secondo sulla Ducati. Joan Mir, terzo sulla Suzuki, chiude per ora il podio provvisorio: tutti e tre sono racchiusi in poco più di un decimo.

Segue l’altra Desmosedici ufficiale di Jack Miller, quarto, e le due Honda di Takaaki Nakagami, quinto, e Pol Espargarò, sesto. Dietro di loro il capolista iridato Fabio Quartararo, con la migliore delle Yamaha, che non va oltre la settima posizione.

Debutto in MotoGP per Fernandez e Gardner

Buoni i progressi segnalati da Maverick Vinales con la sua Aprilia, che porta in ottava piazza, davanti alla Ktm di Miguel Oliveira, nono. Completa le prime dieci posizioni l’ottimo Luca Marini sulla Ducati satellite del team Avintia VR46.

A proposito della Casa di Mattighofen, da segnalare oggi anche il debutto della nuova coppia Raul Fernandez e Remy Gardner, già ingaggiati come piloti per la prossima stagione, ai loro primi giri in assoluto sulle moto della classe regina. Le prove riprendono nel pomeriggio dopo la pausa pranzo, per concludersi alle ore 18.

MotoGP test Misano, i tempi della sessione del mattino del secondo giorno

