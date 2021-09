Michael Schumacher, svelate le foto che terrorizzarono la Ferrari per anni

Un giornalista brasiliano ha reso pubbliche alcune immagini che ritraggono Michael Schumacher e che per molto tempo la Ferrari ha temuto

Esistono tre immagini che ritraggono Michael Schumacher, scattate nel 2003, ma che per molto tempo a venire hanno letteralmente popolato gli incubi dei piani alti della Ferrari.

Il motivo è semplice da spiegare: Schumi, all’epoca il campione di punta del Cavallino rampante, veniva ritratto in quelle fotografie in una veste davvero imbarazzante. E che, si ipotizzava a Maranello, avrebbe potuto mettere in imbarazzo tutta l’azienda e nuocere alla sua immagine.

Oggi, a diciotto anni di distanza, le ha rese pubbliche il giornalista Flavio Gomes, all’epoca marito della donna che le realizzò: Thais Lessa Carnero. E viene quasi da ridere al pensiero che quegli scatti che per tanto tempo hanno terrorizzato la Rossa non mostravano altro che Michael vestito da sposa, che ballava scherzosamente insieme al suo allora compagno di squadra Rubens Barrichello.

La paura dell’addetto stampa Ferrari per le foto di Schumacher

A narrare la vicenda è lo stesso Gomes: “Thais, mia moglie all’epoca, era con una piccola cinepresa analogica 135. Scattò tre foto e continuò a divertirsi, come tutti noi. Era solo il resoconto di un momento felice. Non mi accorsi nemmeno quando scattò le foto”, sono le sue parole, riferite da Fanpage.

Ma il peggio doveva ancora venire: “Il giorno dopo, però, a colazione l’addetto stampa della Ferrari Luca Colajanni venne da me terrorizzato: ‘Flavio, Flavio, per l’amor di Dio, hai fotografato Michael vestito da sposa?’, chiese. ‘Io no, ma Thais sì’, risposi, scoppiando nuovamente a ridere. Luca era terrorizzato che quelle foto venissero pubblicate. Era la sua immagine, l’immagine della Ferrari, ‘Oh no! Oh cielo! Cosa faremo adesso?’, ripeteva terrorizzato. Quindi, temendo potesse avere un infarto, l’ho rimproverato: ‘Luca, vaff***ulo, sembra che tu non ci conosca!’ gli dissi, e questo sembrò rassicurarlo. ‘Questa non verrà mai pubblicata, è una foto personale, stai calmo. Siediti e mangia un cornetto'”.

Eppure l’onda lunga di questa vicenda continuò a farsi sentire per tantissimo tempo: “Dopo, per anni, ogni volta che volevo tormentare Colajanni, lo chiamavo in disparte e gli dicevo che avevo bisogno di soldi, ed è per questo che avevo venduto le foto, e lui mi mandava all’inferno”.

