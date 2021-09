Jorge Lorenzo, il padre attacca Jack Miller: “Non serio, pessimo esempio”

Jack Miller non è esattamente un pilota che Chicho Lorenzo apprezza. Il papà di Jorge ha espresso dure critiche verso il pilota Ducati.

Jack Miller è in MotoGP da più tempo di Francesco Bagnaia, ma il confronto nel team ufficiale Ducati lo sta vincendo l’italiano. Pecco in classifica è secondo con 186 punti, mentre l’australiano è quinto a 140.

Sicuramente pesano anche i tre ritiri, contro uno solo del compagno, totalizzati nella stagione. Miller sta comunque disputando la sua migliore annata da quando è in MotoGP. Con quattro gare al termine del Mondiale, gli mancano solo 25 punti per raggiungere il suo record personale ottenuto nel 2019. Chiaramente puntava a giocarsi il titolo, ma dovrà rinviare al 2022 la missione.

MotoGP, Chicho Lorenzo critica Jack Miller

Chicho Lorenzo, padre di Jorge, sul suo canale YouTube ‘Motogepeando’ ha espresso alcune critiche nei confronti di Miller: «Mi piacciono i piloti seri, molto professionali e che rispettano gli altri. Miller non lo è, l’ho visto in molte occasioni. Ad esempio in Qatar con Mir e andava penalizzato. Non puoi giocare con le vite dei tuoi colleghi e mancargli di rispetto. Ecco perché non mi piace».

Lorenzo senior non critica solamente l’atteggiamento in pista del pilota Ducati, si sofferma anche su altri aspetti che non gradisce di lui: «Ha un modo di avvicinarsi a questo sport che funzionava negli anni Settanta. Oggi è impossibile. Devi essere in ottima forma fisica, prenderti cura di stesso ed essere al 100%. Bere sulla scarpa dal podio non mi piace, è un pessimo esempio. Già festeggiare con l’alcool non ha logica, dato che è una droga».