Valentino Rossi e Lorenzo ora si fanno le feste. Ma non troppo (VIDEO)

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si incontrano di nuovo dopo molto tempo. Il Dottore appare molto amichevole, Por Fuera meno

I tempi in cui erano compagni di squadra e acerrimi rivali nella lotta per il titolo, tanto da costringere la Yamaha a costruire un autentico muro tra i due lati del box, sembrano ormai far parte del passato.

Oggi Jorge Lorenzo è ormai un ex pilota, che ha iniziato la sua nuova vita lontano dalle piste, e Valentino Rossi quasi anche lui. Tanto da aver apparentemente dimenticato la sua vecchia rivalità con Por Fuera.

Lo ha dimostrato a margine del Gran Premio di San Marino, quando ha incontrato il maiorchino in visita per l’occasione al paddock di Misano Adriatico. La reazione del Dottore è stata visibilmente calorosa: è andato verso di lui, gli ha stretto la mano e riservato pacche sulle spalle e grandi sorrisi, oltre a mettersi a chiacchierare piacevolmente con lui.

L’ultimo incontro tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo

Meno amichevole, tuttavia, è sembrato l’atteggiamento di Lorenzo, chissà se per via del suo carattere più freddo o di qualche rancore che cova ancora attraverso gli anni. Fatto sta che le telecamere di Dazn Spagna, che hanno ripreso l’intera scena, hanno immortalato un cinque volte iridato visibilmente più rigido e contratto, quasi ritroso a salutarlo: insomma, sembrava non vedere l’ora che questo incontro terminasse.

Per gli appassionati di MotoGP, comunque, assistere a questo siparietto, il contatto ravvicinato tra due leggende che non si vedevano ormai da molto tempo e che, chi più chi meno, hanno dimostrato in ogni caso grande rispetto reciproco, è comunque una bella sensazione. Questi due ragazzi hanno scritto la storia del motociclismo moderno, e nessuno potrà mai cancellare le loro imprese. E anche i loro duelli.

