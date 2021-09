Papà sì, marito no. A Valentino Rossi “non interessa” il matrimonio

Nonostante sia in arrivo la sua prima figlia concepita con Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi non vuole sentir parlare di matrimonio

A vedersi nei panni del papà, anche se per lui rappresenta una grande novità, Valentino Rossi sembra ormai averci preso gusto. Tanto da aver dedicato il casco speciale per la sua penultima apparizione a Misano Adriatico, quello che sfoggia ad ogni Gran Premio di casa, proprio alla sua figlia in arrivo. Di cui ancora non è stato scelto il nome: “Non lo sappiamo ancora”, rivela, “lo decideremo all’ultimo, come piace a me”.

Stavolta la livrea del fenomeno di Tavullia abbandona il suo consueto colore giallo per vestirsi interamente di rosa, con tanto di citazione dalla canzone intitolata proprio “Con il nastro rosa” che fa bella mostra di sé sul retro. I motivi di questa scelta, pensata come di consueto con il suo designer di riferimento Aldo Drudi, li racconta lo stesso diretto interessato nella conferenza stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Marino.

“Abbiamo deciso di utilizzare alcuni versi di Lucio Battisti“, spiega. “In realtà il brano parla di un ragazzo che ha paura di sposarsi, ma ci sembrava bella e l’abbiamo fatta nostra. L’abbiamo adattata in onore della bambina che verrà”.

Valentino Rossi dice di no alle nozze

Non è che questa scelta poetica abbia anche un che di autobiografico, nel caso di Valentino Rossi? Cioè che anche lui, in fondo in fondo, abbia paura del matrimonio? Il nove volte campione del mondo smentisce questa interpretazione, ma allontana anche l’ipotesi delle nozze.

“Non ho paura, ma non è nei miei piani”, taglia corto. “Diciamo che non sono molto interessato”. Dunque, la sua ragazza Francesca Sofia Novello dovrà farsene una ragione: Vale può essere padre, ma marito no. Almeno per il momento.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi cade due volte: “Giornata complicata, mi sento frustrato”