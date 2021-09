Superbike Barcellona, Superpole race: risultati, classifica e ordine d’arrivo

Anche nella Superpole race di Barcellona si è riproposto il consueto dualismo del Mondiale Superbike tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu

Anche la Superpole race del weekend di Barcellona è stata caratterizzata dalla lotta per il campionato del mondo Superbike tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

Il turco, finito fuori dalla gara-1 di ieri per un problema tecnico mentre era in testa, è partito subito bene in cerca di riscatto, prendendosi immediatamente il comando.

Ma la corsa, dopo aver registrato il ritiro del poleman Tom Sykes, buttato fuori dalla Bmw gemella di Michael van der Mark, è stata interrotta già al terzo giro per un brutto incidente tra Lucas Mahias e Chaz Davies, quest’ultimo portato via in barella ma ancora cosciente.

Rea vince il duello con Razgatlioglu

Alla ripartenza, con soli cinque giri rimasti, Razgatlioglu e Rea si sono scambiati nuovamente la leadership a suon di contatti, finché a prevalere è stato il campione del mondo in carica.

Nella lotta alle loro spalle, ad avere la peggio sono stati il nostro Andrea Locatelli, caduto a seguito di un contatto con Alex Lowes, e Scott Redding, che per evitarlo si è ritrovato ultimo.

Rea è andato dunque a vincere, nonostante il tentativo di rimonta con tanto di giri record a ripetizione da parte di Razgatlioglu, relegato però al secondo posto. Alvaro Bautista si è preso l’ultimo gradino del podio dopo un sorpasso e controsorpasso ai danni di Lowes.

Superbike Barcellona, l’ordine d’arrivo della Superpole Race