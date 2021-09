Marquez ha ancora problemi: “Sto andando avanti con l’antinfiammatorio”

Marquez ammette di avere ancora dei problemi al braccio. Lo spagnolo non riesce a guidare come vorrebbe e sta patendo vari problemi.

Marc Marquez sta vivendo un’annata decisamente difficile. Con l’eccezione della vittoria in Germania e del podio ad Aragon i suoi risultati non sono stati esaltanti. Lo spagnolo ha messo insieme piuttosto ben 4 ritiri. L’impressione diffusa è che a causa del dolore al braccio non riesca ancora a guidare come faceva prima di quel terribile incidente a Jerez.

A Misano, nonostante i problemi della vigilia, Marquez è riuscito comunque a portare a casa una buona 4a piazza. Lo spagnolo ha girato costantemente nel gruppetto dei piloti che si trovavano a ridosso del podio e nel finale ha piazzato la zampata decisiva piazzandosi al 4° posto.

Marquez: “Ad un certo punto non riuscivo a controllare la moto”

Ai microfoni di DAZN, il rider della Honda ha così commentato la propria gara: “In queste condizioni era lo stesso chiudere 4° o 6°. Per me la cosa fondamentale era riuscire a reggere tutta la gara ed essere costante. Dovevo cercare di non esagerare all’inizio e non soffrire alla fine. C’è stato un momento della gara in cui stavo per gettare la spugna”.

Marquez ha poi proseguito: “Ad un certo punto non riuscivo più a controllare la moto. Poi ho sistemato la situazione e ho ritrovato il ritmo. Ci sono stati degli alti e bassi, ma siamo riusciti a fare una buona gara. Sto andando avanti con l’antinfiammatorio, staserà andrà peggio”. Insomma a quanto pare lo spagnolo non ha ancora recuperato completamente dai problemi al braccio. La sua speranza è che possa ritrovare il top della forma a partire dal 2022 quando vorrà sicuramente giocarsi il titolo.