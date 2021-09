Danilo Petrucci allarmato: “A Misano siamo nei guai”

Week-end in salita per Danilo Petrucci che occuperà le ultime posizioni in griglia. Per KTM il GP di Misano si sta rivelando una batosta.

Le ultime tre posizioni in griglia del GP di San Marino sono occupate da tre veterani: Danilo Petrucci, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Per il pilota KTM un altro week-end difficile da affrontare in sella alla sua RC16, in una delle sue ultime esperienza in classe regina. Al termine delle qualifiche non va oltre la 22esima posizione, dopo aver rimediato anche una caduta nel corso della terza sessione di prove libere che ha reso ancora tutto più ostico.

KTM nei guai a Misano

Petrux accusa un ritardo di un secondo dal miglior crono di Enea Bastianini, il più veloce nel corso del Q1. “Sabato è stata una giornata molto, molto difficile”, ha ammesso il 30enne italiano del KTM Tech3 Factory Team. “Sin dalle FP3 abbiamo avuto dei problemi con la stabilità della moto. Volevo andare più veloce nelle FP3, abbiamo subito montato la gomma anteriore hard perché mi ha permesso di frenare più forte. Ma nell’ultimo run delle FP3 ho frenato troppo tardi, ho guidato un po’ ‘lateralmente’, anche troppo, ho dovuto rilasciare un po’ i freni. Poi la moto mi ha scaraventato all’ingresso dell’angolo. È stato uno schianto violento, ma sono caduto con leggerezza”.

Il week-end di San Marino si sta rivelando difficile per tutti i piloti del marchio KTM che occuperanno le ultime posizioni, segno che la RC16 si trova in grande difficoltà su questo tracciato. “Sì, siamo nei guai. Siamo riusciti a migliorare un po’ la stabilità in frenata nelle FP4. Ma ci manca molta velocità in curva e il comportamento dello sterzo lascia molto a desiderare – ha precisato Danilo Petrucci -. Dato che la moto era troppo instabile in qualifica, non sono riuscito a fare un miglior tempo sul giro. Perdiamo troppo tempo a centro curva. È stato molto difficile in Q1… spero che pioverà domenica. Perché poi possiamo essere più competitivi”. Le previsioni meteo preannunciano pioggia ma solo dopo la gara…