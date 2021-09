Aleix Espargarò spinge il nuovo compagno: “Sono contento per Vinales”

Aleix Espargarò felice per il best lap di Maverick Vinales nel venerdì di Misano. Ma le condizioni hanno aiutato il neo arrivato.

Il venerdì di Misano si è concluso con il miglior crono di Maverick Vinales, un risultato quasi a sorpresa che spiazza tutti, team Aprilia compreso, ma che non deve però illudere. Il compagno di squadra Aleix Espargarò centra la top 10 con un gap di 436 millesimi dal collega di box. Nel pomeriggio il 32enne di Granollers ha addirittura realizzato l’ottavo giro più veloce, risultando il più veloce dei due piloti ufficiali Aprilia.

Continua la buona fase progressiva della Casa di Noale dopo il podio di Silverstone e il 4° posto al MotorLand di Aragon. “Mi sono sentito molto bene dal primo giro. Purtroppo non ho potuto provare la gomma anteriore media. Con la miscela morbida, non sono riuscito a percorrere le curve veloci molto velocemente. Tuttavia stavo andando bene fin dall’inizio”, ha ammesso Aleix Espargarò dopo la seconda sessione di prove libere.

La prestazione di Aleix

Qualche difficoltà iniziale quando è caduta la prima pioggia nelle FP1. “Sul bagnato mi sono sentito un po’ perso all’inizio, ma poi mi sono sentito meglio a ogni giro e sono stato uno dei sei più veloci di sempre”, ha aggiunto il più anziano dei due fratelli Espargaró. Buone le prime sensazioni in attesa delle decisive FP3 e delle qualifiche del sabato: “Nel complesso sono contento, ma in queste condizioni non ci si può proprio divertire. Peccato che il tempo abbia reso tutto più difficile”.

Felice anche per il best lap di Maverick Vinales firmato al mattino, prima che la pioggia ostacolasse i lavori in pista. “E’ spettacolare, certo, e fa bene all’Aprilia, sono contento anche io, ma di recente ha anche provato qui ed è normale che tu sia veloce. Lo ero anche quando ero l’unico a testare poco prima dell’anno scorso. Sono stato il terzo più veloce nella prima sessione di prove libere. Anche Bradl è stato veloce oggi”.