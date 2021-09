Enea Bastianini scivola sull’acqua: “La caduta mi ha tolto feeling” (VIDEO)

Enea Bastianini cade sul bagnato nella prima giornata di libere a Misano. 12° crono nella combinata, per domani serve un altro step.

Enea Bastianini archivia il venerdì di prove libere del Gran Premio di San Marino con il 12° crono, in un giro effettuato al mattino quando le condizioni erano ancora ottimali. Reduce dal buon risultato di Aragon, il rookie del team Avintia vuole provare a continuare sulla buona scia, ma sa che il circuito di Misano chiederà maggior impegno per entrare direttamente nel Q2 e provare a seguire il gruppo dei migliori.

In una giornata dal meteo sin troppo bizzarro Enea Bastianini per il momento resta fuori dalla top 10. “Strane queste prove, in condizioni molto particolari. Stamattina siamo partiti con l’asciutto, avevo un buon feeling, nulla di eccezionale come successo ad Aragon. Domani dovremo lavorare sull’asciutto, soprattutto in frenata. Sul bagnato sono caduto subito, mi ha tolto un po’ il feeling, ho dovuto fare molti giri di fila per ritrovarlo”, ha ammesso il campione in carica della classe Moto2. “Abbiamo fatto un buon turno, dovremo lavorarci su, alla fine una giornata buona”.

Al pomeriggio ha iniziato a prendere maggior confidenza anche sul bagnato, migliorando il suo passo, ma per domani il meteo preannuncia asciutto. “Giro dopo giro andavo sempre un po’ meglio, in ambo le condizioni ho avuto poca fiducia sull’anteriore, su questa pista dovremo lavorarci. Spero in una pista asciutta per il weekend”, ha concluso Enea Bastianini.

