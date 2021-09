Yamaha-Franco Morbidelli: c’è un accordo a lungo termine

Franco Morbidelli firma con Yamaha un nuovo contratto a lungo termine ed esordirà nel venerdì di Misano.

L’annuncio verbale era arrivato già a Silverstone da parte del Managing Director Lin Jarvis, ma alla vigilia del GP di Misano arriva finalmente l’ufficialità. Franco Morbidelli sarà un pilota Yamaha factory già da questo week-end e andrà a prendere il posto di Maverick Vinales. Il pilota italo-brasiliano della VR46 Academy ritorna in pista a distanza di quasi tre mesi dall’operazione al ginocchio, non sarà ancora al 100 per cento delle condizioni, ma onorerà al meglio questo appuntamento di casa.

Franco Morbidelli prenderà posto accanto al leader del campionato mondiale Fabio Quartararo, già collega di box nella scorsa stagione con livrea Petronas SRT. “Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana e l’attesissimo nuovo capitolo con il team ufficiale Yamaha”, ha dichiarato “Franky”. “Ho cercato di recuperare il più possibile per la fase finale di questa stagione e volevo fare il mio ritorno su una pista che conosco bene e di cui ho un bel ricordo”. Lo scorso anno ‘Morbido’ ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina proprio sul Misano World Circuit. “Non vedo l’ora di salire sulla moto e iniziare il mio viaggio con il team Monster Energy Yamaha MotoGP. Naturalmente vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, a partire da Ito-san, Lin, Maio, Sumi-san e la VR46 Riders Academy”.

Un’operazione fortemente voluta da Lin Jarvis che voleva premiare Franco Morbidelli per il secondo posto finale ottenuto nel 2020. Il tutto con il beneplacito del team Petronas SRT. “Prima di tutto, vorremmo ringraziare Petronas Yamaha SRT per aver permesso a Franky di realizzare il suo sogno e di averlo trasferito al team ufficiale prima del previsto. Inizialmente avevamo programmato di farlo dal 2022, ma dopo l’improvviso cambio di formazione a metà stagione, l’opportunità si è presentata prima”, ha dichiarato Lin Jarvis. “Allora vorrei dare un caloroso benvenuto a Franky. È un talento straordinario, lo scorso anno si aggiudicato il titolo di vicecampione, con cinque podi e tre vittorie sulla Yamaha satellite. Questo dimostra che tipo di pilota è: qualcuno che si impegna a ottenere il meglio dalla M1 in tutte le circostanze”.