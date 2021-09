Papa Francesco in visita in Slovacchia a bordo di un SUV elettrico. Skoda ha realizzato un sito per inviargli messaggi a bordo.

Papa Francesco da giorni è in visita in Slovacchia, ha fatto tappa nella capitale Bratislava per poi spostarsi in particolare a Kosice e a Presov, per gli incontri con i fedeli greco-cattolici, la comunità rom e i giovani. Negli spostamenti tra un luogo all’altro il pontefice ha utilizzato una vettura del marchio Skoda, con il costruttore che ha fornito due SUV elettrici ENYAQ iV per la visita ufficiale. Grazie a un sito web appositamente realizzato sarà possibile inviare i propri saluti al Papa, che potrà visualizzarli a bordo del veicolo.

Sarà in tour fino al 15 settembre 2021 su invito della Presidente Zuzana Čaputová. Insieme al suo entourage sta viaggiando con due ENYAQ iV e due KAROQ, con finestrini trasparenti per consentire ai fedeli di vedere Papa Francesco all’interno. Alla dotazione di serie è stata aggiunta una maniglia per facilitare le operazioni di salita e discesa, inoltre è stato installato un supporto per la bandiera vaticana e il logo ufficiale della visita papale. Tutti i veicoli sono in colore nero metallizzato e hanno interni neri.

A Bratislava ha incontrato la presidente Zuzana Caputova. Nel corso dell’incontro ha scritto sul Libro d’Onore del Palazzo presidenziale: “Pellegrino a Bratislava, abbraccio con affetto il popolo slovacco e prego per questo Paese dalle radici antiche e dal volto giovane, perchè sia un messaggio di fraternità e di pace nel cuore dell’Europa”.

Sarà possibile inviare messaggi al Papa attraverso il sito realizzato dalla casa costruttrice boema (https://www.pozdravpapezovi.sk/?lang=en). Per il pontefice si tratta del secondo viaggio a bordo di un veicolo Skoda dopo quello del 2018 a Dublino, quando ha potuto viaggiare a bordo di una Rapid Spaceback.