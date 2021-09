Remy Gardner-Raul Fernandez: primo test MotoGP a Misano

Raul Fernandez e Remy Gardner segnano la quinta doppietta stagionale in Moto2. I due piloti esordiranno su una MotoGP a Misano.

Grande entusiasmo in casa Ajo Motorsport per la nuova doppietta firmata ad Aragon da Raul Fernandez e Remy Gardner. I due si contendono il titolo Moto2 separati da 39 punti a cinque gare dalla fine del Mondiale, entrambi passeranno in MotoGP dal prossimo anno, ma KTM ha deciso di premiarli anche in vista del prossimo round a Misano.

Infatti in occasione del lunedì di test collettivi sul tracciato adriatico Fernandez e Gardner monteranno in sella alla RC16 per la prima volta, come assaggio di ciò che li attende dal prossimo anno. La notizia è arrivata al termine di un Gran Premio d’Aragona che gli ha portato anche il coronamento della classifica a squadre. La struttura di Aki Ajo ha festeggiato la sua quinta doppietta stagionale con volti però radicalmente diversi per i suoi due alfieri che si contendono il titolo iridato.

“Sarà mercoledì, dopo il Gran Premio”, ha confermato Remy Gardner, leader del campionato della classe di mezzo. “Avremo circa mezza giornata per testare ‘la moto grande’. Mille grazie a KTM per questa opportunità, sarà molto divertente! È sicuramente un sogno che si avvera, anche prima del previsto. Sono concentrato sulla Moto2, ma non sarà male”.

Entusiasta anche il compagno di squadra Raul Fernandez, reduce dalla vittoria al MotorLand, in cui ha distaccato il suo diretto avversario di 5 secondi al traguardo. “Questa è la caramella per il bambino. Sì, proveremo la KTM per qualche giro, non sarà un test troppo lungo, ma sarà sicuramente una bella esperienza!”.