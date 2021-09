Raikkonen torna a Sochi: l’annuncio da un campo di pannocchie

Dopo due GP di assenza per Covid Raikkonen si appresta a tornare al volante della sua Alfa Romeo in Russia.

La notizia l’ha data lui stesso, o molto più probabilmente la moglie Minttu che da qualche tempo si occupa della sua comunicazione sui social network. Kimi Raikkonen tornerà a vestire tuta e casco in occasione del prossimo appuntamento del mondiale di F1 previsto a Sochi dal 24 al 26 settembre.

Lo stop per Coronavirus e il rientro

Il finlandese era risultato positivo al Covid alla vigilia del sabato di Zandvoort venendo sostituito dalla riserva Robert Kubica. Un passaggio di volante mantenuto anche a Monza.

A differenza ad esempio di Hamilton e di altri colleghi che avevano accusato qualche sintomo classico, come debolezza e mal di testa, Iceman è apparso da subito in ottima forma, come tra l’altro testimoniato dai diversi video e dalle foto apparse nei giorni successi sulle sue piattaforme sociali.

Pur tenendoci lontani da complottismi, le tempistiche in cui il tutto è avvenuto sono alquanto strane. ricordiamo che mercoledì 1 settembre, ovvero un giorno prima del ritrovo in circuito in Olanda, il finnico aveva annunciato il ritiro dalle competizioni a fine 2021. Che dietro all’assenza di malattia ci sia stata la volontà di non rispondere a domande sibilline da parte dei media? Questo non lo sappiamo e non lo sapremo mai, ma sicuramente non avendo più grossi obblighi nei confronti del Biscione, il 41enne potrebbe essersi preso un paio di corse di pausa così da lasciare spazio per un ultimo show al polacco che, stando a indiscrezioni, come lui non verrà confermato dai vertici di Hinwil.

Dopotutto il GP di Monza si è svolto solo ad una settimana di distanza da quello nei Paesi Bassi e di certo i giornalisti avrebbero potuto subissarlo di fastidiosi interrogativi sul pensionamento, forse più obbligato che volontario. In questa maniera il driver di Espoo si è tolto dall’impiccio e adesso potrà ripresentarsi in pista in Russia con maggiore tranquillità.

Chiara Rainis