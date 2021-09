Iker Lecuona verso il Mondiale Superbike: con che squadra correrà

Iker Lecuona in crescendo nella seconda parte del Mondiale. per il pilota Tech3 in arrivo un accordo molto importante.

Ad Aragon Iker Lecuona ha sfoggiato un’altra buona prestazione lottando costantemente per la top 10 e riuscendo persino a dare filo da torcere al leader del campionato Fabio Quartararo. Lo spagnolo del team Tech3, ormai fuori dai giochi della MotoGP e dai progetti KTM, sta dimostrando di avere la stoffa dell’astro nascente: è balzato dalla 13esima posizione in griglia fino all’8° posto per poi concludere in 11esima piazza alle spalle di Taka Nakagami.

Iker non avverte più nessuna pressione e riesce quindi a dare il meglio di sé. Reduce dal settimo posto a Silverstone, ha siglato un’altra buona prestazione attestandosi come secondo miglior pilota del marchio al MotorLand. “In generale mi sono sentito forte questo fine settimana”, ha detto il 21enne. “Ho poi superato Brad e Fabio, ero un po’ dietro Martin. Dopo Brad si è allontanato di nuovo e io ho commesso l’errore alla curva 8. Ero l’ultimo del gruppo. Dopo quell’oscillazione, ho sentito un dolore alla spalla che mi ha frenato. Poi ho messo più pressione e ho raggiunto Taka. Pensavo di poter essere tra i primi sei. Purtroppo allora ho commesso un errore”.

Iker Lecuona in forte crescita

Una gara davvero di tenore per il pilota spagnolo, che sta entusiasmando il gruppo di amici e parenti che gli gravitano intorno. “Ho ricevuto molti messaggi dai miei amici, dalla mia famiglia e dal mio manager, sono molto felice. Penso di poter essere un po’ più rilassato ora. Ho fatto un ulteriore passo nelle ultime tre o quattro gare e ho mostrato il mio potenziale. Devo ancora migliorare in qualifica… Ho imparato molto qui e a Silverstone”.

Adesso è tempo di pensare anche al futuro e nei prossimi giorni si attende un annuncio ufficiale. Secondo le prime indiscrezioni Iker Lecuona potrebbe approdare nel Mondiale Superbike con i colori Honda, dove andrebbe a prendere la sella lasciata vuota da Alvaro Bautista. “Non posso ancora commentare. Ma conosco il mio futuro e ne sono molto felice. Dobbiamo ancora andare oltre i dettagli finali. L’affare sta per chiudersi. Abbiamo ancora un paio di cose da controllare. Penso di poter dire qualcosa nella prossima settimana”.