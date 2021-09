Uccio invita i tifosi a Misano: “Organizziamo il saluto a Valentino Rossi”

Alessio “Uccio” Salucci preannuncia un evento speciale durante il weekend di Misano Adriatico, tutto in onore di Valentino Rossi

Saranno le ultime due occasioni per vedere Valentino Rossi in sella ad una MotoGP a casa sua, sul circuito di Misano Adriatico. La prima è in programma già tra una settimana, la seconda il 24 ottobre: il bis stagionale sul circuito della Riviera.

Inevitabile che, con il ritiro del Dottore dalle corse che ormai si avvicina a grandi passi, questi due appuntamenti a domicilio si trasformeranno in un grande evento dedicato tutto a celebrare la sua lunga e impareggiabile carriera.

Un Misano speciale per Valentino Rossi

Così lo storico amico e braccio destro Alessio “Uccio” Salucci auspica che i tanti appassionati italiani accorrano numerosi: “Vi invitiamo tutti a venire nelle tribune dedicate al fan club, perché secondo noi il vero divertimento è lì”, spiega ai microfoni di Sky Sport. “Sarà la penultima volta per Valentino a Misano con la MotoGP. Venite numerosi e gas!”.

Per via delle restrizioni contro la pandemia il numero di ospiti ammessi nel paddock rimane ancora limitato, ma ciò non impedirà comunque all’entourage del fenomeno di Tavullia di allestire uno spettacolo in grande stile fuori dai cancelli della pista.

Si preparano gli eventi in suo onore

“In questi giorni mi stanno mandando dei messaggi persone che non sento almeno da due Gran Premi di Misano fa…”, sorride Uccio. “C’è la sfortuna che con questo Covid in ballo ancora non si può entrare, ma per noi, per certi versi, è pure una fortuna, benché non sia bello chiamarla così. Ma fuori dall’autodromo faremo qualcosa di speciale”.

Anche l’impianto che ospiterà la gara, comunque, farà la sua parte: “Stiamo parlando proprio in questi giorni. Sicuramente organizzeranno qualcosa per salutare e onorare Vale. Ma non vi sveliamo niente”, mantiene il segreto Salucci.

Il fine settimana italiano segnerà inoltre il debutto ufficiale del nuovo (e ultimo) compagno di squadra del nove volte iridato: Andrea Dovizioso: “Sono contento di averlo dalla prossima gara”, lo accoglie Alessio. “Un ragazzo figo, simpatico e con tanta esperienza. Sicuramente darà una mano anche al nostro lato del box”.

LEGGI ANCHE —> Lorenzo ritrova Valentino Rossi: “Ci siamo parlati”. E gli fa una proposta