Aleix Espargarò, conferme ad Aragon: “Senza Silverstone avrei esultato”

Aleix Espargarò è soddisfatto per quanto ottenuto nel weekend MotoGP. Aprilia ancora una volta si è dimostrata forte e questo dà fiducia.

Dopo il podio a Silverstone, altro ottimo risultato per Aleix Espargarò. Il pilota Aprilia ha concluso la gara MotoGP di Aragon in quarta posizione, a poca distanza dalla terza di Joan Mir.

Il team italiano può essere soddisfatto di quanto fatto al Motorland, dove c’è stata una conferma del buon valore della RS-GP. Era molto importante dare continuità a quanto fatto in Gran Bretagna.

MotoGP, Aleix Espargarò commenta la gara di Aragon

Espargarò ai microfoni di Sky Sport MotoGP si è detto soddisfatto dell’andamento del Gran Premio di Aragon 2021: «Sono contento di questo weekend. Sapevo che avremmo avuto un ottimo passo e sono riuscito a stare in lotta per il podio per diversi giri, però non mi aspettavo che i primi tre fossero così forti dato che le temperature erano alte. Ho provato a stare dietro a Mir, ma a cinque giri dal termine non avevo più gomma e ho dovuto mollare. Mi sono accontentato della quarta posizione, è comunque un buon risultato».

Il pilota dell’Aprilia è felice, però non si vuole accontentare e spera di continuare su questo cammino per il futuro: «Probabilmente se non avessi ottenuto il podio a Silverstone, ora per questo quarto posto festeggerei come se fosse una vittoria. Tenere il passo del campione del mondo in carica è grandioso. Questo dimostra la nostra crescita, dobbiamo proseguire su questa strada anche in vista del 2022».

Ovviamente ad Aleix è stato chiesto anche un commento su Maverick Vinales, solamente diciottesimo oggi al traguardo: «In questi giorni abbiamo parlato e ci siamo confrontati dopo ogni sessione, perché a lui serve capire la moto. Al tempo stesso possiamo imparare tanto da lui, che ha trascorso molti anni in Yamaha».