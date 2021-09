MotoGP Aragon, qualifiche: tempi, risultati e griglia di partenza

Concluse al Motorland di Alcaniz le qualifiche del Gran Premio di Aragon di MotoGP: ecco la griglia di partenza della gara di domani

Doppietta targata Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon di MotoGP 2021. La pole position va a Pecco Bagnaia, con tanto di record del circuito, davanti a Jack Miller, entrambi autori di un ultimo tentativo davvero straordinario.

Bagnaia, alla sua seconda pole position in classe regina dopo quella in Qatar, è il primo italiano a partire davanti a tutti su questa pista. Per la Rossa di Borgo Panigale si tratta della cinquantesima partenza al palo in top class, la terza in Aragona.

Grazie a queste prestazioni, i ducatisti sono riusciti ad infilarsi davanti a Fabio Quartararo, che con il terzo riscontro cronometrico porta la sua Yamaha a chiudere la prima fila della griglia di partenza di domani.

Ottimo nono il nostro Bastianini

Marc Marquez, con la Honda, è quarto, davanti all’altra Ducati, quella satellite del team Pramac, di Jorge Martin (quinto) e alla Aprilia di Aleix Espargarò (sesto).

Settima posizione per la migliore delle Suzuki, quella del campione del mondo Joan Mir, davanti all’altra Honda di Pol Espargarò (ottavo). Ottimo nono posto per il nostro Enea Bastianini, sulla Ducati satellite del team Avintia, mentre a completare le prime dieci posizioni è un’altra Desmosedici, quella targata Pramac di Johann Zarco.

Disastro per Valentino Rossi: domani si schiererà appena ventunesimo, eguagliando così il suo peggior risultato in carriera nelle qualifiche che aveva ottenuto quest’anno a Losail. La MotoGP tornerà in pista domani mattina alle 9:40 per il warm up, alle 14 il via della gara.

MotoGP Aragon, la griglia di partenza della gara