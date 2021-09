MotoGP Aragon, Prove Libere 4: tempi e classifica finale

La quarta sessione di prove libere si chiude con il best lap di Marc Marquez. Ecco la classifica finale delle FP4.

Ultima sessione di prove libere sul circuito del MotorLand di Aragon. La top-10 è stata già decisa dalla combinata delle prime tre manche e comprese: Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Joan Mir, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Pol Espargarò, Marc Marquez, Taka Nakagami ed Enea Bastianini. Gli altri piloti dovranno passare per il Q1.

Intanto si lavora per la possibile strategia gomme, un fattore fondamentale considerando che il tracciato spagnolo è molto usurante. La hard all’anteriore sarà un’opzione per molti piloti, mentre al posteriore si oscillerà tra soft e hard. In gran forma la Aprilia con Aleix Espargarò che qui si trova a proprio agio e cavalca l’onda dell’entusiasmo dopo il podio di Silverstone. Invece Maverick Vinales naviga nei bassifondi della classifica in attesa di familiarizzare con la RS-GP21.

Le FP4 si chiudono con Marc Marquez al comando in 1’48″1 seguito da un super Enea Bastianini distaccato di 122 millesimi. Sul podio immaginario Pecco Bagnaia, seguito da Fabio Quartararo e Jack Miller.