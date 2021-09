MotoGP Aragon, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

La terza sessione di prove libere regala attimi di entusiasmo nel time attack finale. Ecco la lista dei dieci che accedono direttamente al Q2.

Al MotorLand di Aragon prende il via la terza sessione di prove libere, decisiva per l’accesso diretto alla Q2. Le temperature dell’asfalto si aggirano intorno ai 28° C, con la colonnina di mercurio che è ben distante dalle condizioni di gara previste per domani, quando l’asfalto brucerà sui 40° C. Seconda giornata in sella alla RS-GP per Maverick Vinales che sta prendendo le misure alla Aprilia dopo quasi cinque anni in Yamaha. Nessun obiettivo per il pilota di Roses che sta facendo un lavoro propedeutico in vista della stagione 2022.

Per entrare nei primi dieci il riferimento è il best lap che ieri ha siglato la Ducati di Jack Miller in 1’47″613. Ci pensa subito Taka Nakagami in 1’47″3 a superare il crono dell’australiano, con il giapponese che lo scorso anno ha ottenuto la pole su questo tracciato. Ieri Joan Mir non ha montato la soft al posteriore per il time attack, ma stamane fa valere la fluidità della sua Suzuki GSX-RR per firmare il tempo di 1’46″9. Ma nel finale ci pensa il solito Fabio Quartararo a piazzare il miglior crono in 1’46″9 seguito da Aleix Espargarò, Joan Mir e Pecco Bagnaia racchiusi in meno di un decimo.

Jack Miller chiude le FP3 con il 5° crono e viene seguito da Jorge Martin, Pol Espargarò, Marc Marquez, Taka Nakagami ed Enea Bastianini. Nel finale cadute dei fratelli Alex e Marc Marquez che mettono in evidenza i problemi della Honda. 15° Valentino Rossi che dovrà passare per il Q1.

La top-10 di Aragon