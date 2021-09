Leclerc sul malessere accusato a Monza: “Ho avuto giorni migliori”

Al termine della Sprint Qualifying Leclerc ha ammesso di essersi sentito poco bene durante l’FP2 di Monza. Per la Ferrari giornata complicata.

La seconda sessione di prove libere sul tracciato brianzolo è stata decisamente negativa per la Rossa. Prima il crash di Carlos Sainz che ha dato del lavoro extra al box, poi un attacco di nausea che ha colpito Charles Leclerc costringendolo ad interrompere il turno in anticipo e recarsi al Centro Medico per dei controlli. A fronte di questi imprevisti era chiaro che la Qualifying Sprint del Cavallino sarebbe stata complicata, e così è effettivamente andata.

Va detto che già al termine delle qualifiche il #55 aveva anticipato che non ci sarebbe stato da aspettarsi un granché dalla SF21. Infatti, per il dispiacere dei tifosi l’iberico è stato di parola, così come il monegasco.

“Purtroppo questo weekend la McLaren ne ha di più di noi. Dobbiamo cercare di racimolare comunque più punti possibile”, ha affermato il #16, sposando la tesi del team mate. “Onestamente non credo che domani potremo fare più di quanto visto oggi, ma mai dire mai. Se faremo tutto in modo perfetto sono certo che potremo mettere pressione a Ricciardo e Norris“.

Parlando del malessere avuto nei momenti nevralgici dell’FP2, il Predestinato, sesto al traguardo, ha riconsciuto: “Fisicamente ho avuto giorni migliori. Non sto benissimo, ma sono comunque riuscito a svolgere al meglio il lavoro in pista”.

Il pessimismo del figlio d’arte in vista del GP

Grato ai meccanici per aver, ancora una volta compiuto il miracolo dopo un suo errore, il madrileno ha giustificato così il settimo posto in corsa: “Non sono scattato bene e quando sono arrivato alla prima staccata ho avuto un contatto con Gasly. Poi trovandomi all’esterno sono rimasto bloccato nel traffico e sono stato superato”.

In ottica domenica l’atteggiamento del 27enne è già da sconfitto in partenza: “Purtroppo non abbiamo un gran passo e chi ci precede è molto più veloce di noi. Credo che questa sarà la nostra posizione”, ha sentenziato.

Chiara Rainis