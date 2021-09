Alonso “chiama” Valentino Rossi: “Sarebbe bello correre insieme”

Dopo Charles Leclerc, anche Fernando Alonso accarezza il sogno di diventare compagno di squadra di Valentino Rossi nelle quattro ruote

Condividere il box con una leggenda delle corse del calibro di Valentino Rossi è un privilegio che è toccato a pochi, ma che stuzzica molti. Non solo nel mondo del motociclismo, ma anche in quello dell’automobilismo.

Lo dimostra il fatto che grandi campioni come Charles Leclerc e anche Fernando Alonso accarezzano esplicitamente l’ipotesi di diventare suoi compagni di squadra. In Formula 1 non è più possibile: il Dottore decise di non tentare il grande salto una quindicina d’anni fa e ora i raggiunti limiti di età non lo consentono più.

Tutti vogliono Valentino Rossi a Le Mans

Ma alla 24 Ore di Le Mans sarebbe tutta un’altra storia. La più famosa delle gare di durata è un obiettivo che il fenomeno di Tavullia ha indicato con chiarezza. E i candidati a formare un dream team con lui per questa competizione già non si contano.

Ieri è arrivata l’apertura di Leclerc, che vedrebbe bene Rossi in equipaggio con lui sulla nuova hypercar firmata Ferrari che farà il suo debutto nella prossima edizione della maratona della Sarthe.

L’ipotesi suggestiva di Fernando Alonso

Ma c’è anche Alonso, che a Le Mans ha vinto per ben due volte, nel 2018 e nel 2019. “Una grande gara, che ho seguito con interesse quest’anno”, la definisce il due volte campione del mondo di F1. “Bello vedere l’Alpine, ma anche i miei ex compagni della Toyota. In futuro non posso escludere di tornarci”.

Perché no, magari proprio insieme al numero 46: “So che è tra i suoi obiettivi e qualcuno ha parlato di questa ipotesi”, ha affermato il portacolori della Alpine. “Sarebbe bello e suggestivo. So che ha corso e vinto delle gare endurance (la 12 Ore del Golfo, ndr), vedremo. Certamente stiamo parlando di una corsa che dev’essere preparata molto bene, ci vuole un progetto serio”.

Valentino Rossi si ritirerà dalla MotoGP al termine di questa stagione. Dopodiché, di tempo per preparare il progetto Le Mans ce ne sarà davvero molto…

LEGGI ANCHE —> La pazza idea: Valentino Rossi farà coppia con Leclerc? “Sì, è possibile”