Wolff gioca a fare l’indovino: “Vi dico chi vincerà il Mondiale”

Alla vigilia del GP di Monza il boss Mercedes Wolff fa una previsione su chi si aggiudicherà il mondiale 2021 di F1.

Ruffiano tanto quanto il suo pilota di punta Lewis Hamilton, Toto Wolff è sbarcato in Italia esaltando il circuito di Monza per la sua bellezza e per l’ambiente. “E’ la pista più bella del calendario”, ha affermato in occasione dell’evento Inspirational Key Notes all’interno della manifestazione IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera, parlando della prossima tappa del campionato. “E grazie ai tifosi c’è sempre un’energia speciale”.

E proprio nel Tempio della Velocità torneremo ad assistere al duello della stagione, ovvero quello tra la Mercedes e la Red Bull che, per adesso sta vedendo primeggiare gli austriaci. “È una lotta durissima, fatta di strategia, in cui ogni mossa conta”, ha ammesso. “Credo che il campionato non lo vincerà semplicemente il più forte, il più veloce, ma il team che avrà commesso meno errori perché siamo a un livello talmente elevato che dovremo arrivare alla perfezione per spuntarla”.

Cosa cambierà nella F1 del futuro

Parlando invece del domani della Casa della Stella e di quello della disciplina il dirigente delle Frecce Nere ha sottolineato come la sostenibilità dovrà essere l’elemento chiave da non perdere mai di vista. A suo avviso non dovrà semplicemente essere uno slogan per attrarre investitori, ma qualcosa di più, a partire dall’abbattimento delle emissioni di CO2″.

E sullo spettacolo che il Circus sarà chiamato a garantire, il 49enne ha evidenziato come il 2022 con i suoi cambiamenti sarà cruciale per l’avvenire della serie. “Ci sarà bisogno di modificare la nostra mentalità”, ha riconosciuto dettando un paio di punti utili. “Dovremo trovare equilibrio tra l’ambizione e l’obiettivo di portarsi a casa tutte le gare e i mondiali, che poi è nella natura di chi compete, con l’interesse dei tifosi, che è quello di vedere gran premi animati”, ha chiosato.

Chiara Rainis