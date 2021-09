Fausto Gresini, a Imola intitolata la Variante Alta: la data della cerimonia

Nasce la Curva Gresini presso lo storico circuito di Imola. Il Comune ha deciso di omaggiare con un bel gesto l’ex pilota e manager.

Fausto Gresini è venuto a mancare il 23 febbraio dopo mesi di ricovero causa Covid-19, ma il suo ricordo rimane vivo. Anche perché nel Motomondiale continua a correre il team Gresini Racing e quindi in ogni weekend di gara riaffiora qualche pensiero all’ex pilota e manager.

La moglie Nadia Padovani ha preso le redini della squadra con i figli Lorenzo e Luca, determinati a onorare al massimo il grande Fausto. E per ricordarlo è stata promossa una bellissima iniziativa da parte del Comune di Imola, che ha deciso di intitolare la Variante Alta dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari proprio a Gresini. Essa prenderà il nome di Curva Gresini. Un gesto bellissimo, fatto in accordo con la famiglia.

La cerimonia per l’intitolazione è in programma per domenica 12 settembre alle ore 10. Parteciperanno Nadia Padovani con i figli e le figlie, ma anche Stefano Bonaccini (presidente della regione Emilia-Romagna), Marco Panieri (sindaco di Imola), Elena Penazzi (assessore all’Autodromo e al Turismo) e Pietro Benvenuti (direttore del circuito). Durante l’evento verrà pure scoperta una stele a ricordo di Fausto.

La cerimonia avverrà in concomitanza con il weekend della ‘200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro’, in programma proprio per l’11-12 settembre sulla pista romagnola. Quest’anno la manifestazione è intitolata alla memoria di Gresini, che assistendo a quelle gare si ispirò per la sua carriera da pilota. Il pubblico potrà assistere alla cerimonia dall’esterno dell’autodromo, in via dei Colli, in corrispondenza della Variante Alta.

La famiglia Gresini è molto grata per l’iniziativa promossa dal Comune di Imola: “Siamo molto orgogliosi e felici che il ricordo di Fausto si mantenga vivo in tantissime manifestazioni a tutti i livelli. Siamo onorati di aver ricevuto dal Comune di Imola la richiesta di intitolare la variante alta dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Curva Gresini. Una curva all’interno dell’autodromo dedicata a Fausto è per la sua famiglia un gesto forte perché consegna il nome di Fausto alla storia e per questo vogliamo ringraziare il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo Elena Penazzi, il direttore dell’Autodromo Pietro Benvenuti e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Grazie di cuore”.