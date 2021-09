F1, Alfa Romeo annuncia chi correrà nel GP di Monza

Alla vigilia del GP d’Italia l’Alfa Romeo annuncia chi correrà nel suo round di casa. A Zandvoort Kubica aveva sostituito Raikkonen.

In un attimo ha fatto il giro del web e delle testate giornalistiche. Kimi Raikkonen non sarà presente neppure a Monza. A dare la conferma è stata la stessa Alfa Romeo con un comunicato diffuso sulle piattaforme sociali. Dunque, come una settimana fa a gareggiare al posto di Iceman sarà la riserva Robert Kubica.

Al momento il finnico, risultato positivo al Coronavirus venerdì scorso dopo le prime due sessioni di libere dell’Olanda, non è stato ancora dichiarato negativizzato e sta continuando la quarantena nella sua casa in Svizzera in condizioni buone, da quanto traspare dalle foto pubblicate su Instagram dalla moglie Minttu.

Insomma, una grande delusione per i tifosi della Rossa e non solo che speravano di salutarlo come si deve nel Tempio della Velocità.

Ricordiamo che l’1 settembre il 41enne di Espoo aveva annunciato il suo ritiro dalla corse a fine stagione. Da allora le occasioni di vederlo in azione al volante della sua monoposto sono state piuttosto scarse, ecco perché qualcuno sta ipotizzando che ci sia qualcosa dietro, magari poca voglia di rischiare inutilmente non avendo un futuro nello sport. E c’è addirittura chi pensa che anche la vicenda Covid possa essere soltanto una scusa.

A ben guardare non sarebbe la prima volta per il campione del mondo 2007. Già nel 2013, quando difendeva i colori della Lotus, all’indomani della nota sfuriata dell’ingegnere Alan Permane durante il GP del’India che via radio gli intimava con toni accesi di farsi da parte per far passare l’apparentemente più veloce Romain Grosjean, aveva deciso di salutare la compagnia fino a fine campagna, e andarsi ad operare di ernia al disco.

Allora dietro c’era anche una questione economica (la scuderia era prossima al fallimento). Questa volta il denaro non dovrebbe c’entrare. Vedremo cosa succederà in Russia a fine mese…

Chiara Rainis