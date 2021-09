Maverick Vinales è pronto: “Non vedo l’ora di tornare”

Maverick Vinales pronto al debutto con Aprilia. L’ex Yamaha inizia una nuova avventura professionale al MotorLand di Aragon.

Il week-end di Aragon sarà un’altra tappa fondamentale per Aprilia, reduce dal primo podio in MotoGP a Silverstone e per il debutto del neo arrivato Maverick Vinales. Il tracciato catalano sembra adatto alla RS-GP per raccogliere un altro buon risultato e Aleix Espargarò vuole riprovarci. Dopo una breve vacanza a Ibiza, il pilota di Granollers si prepara ad un’altra sfida, entusiasta per l’arrivo del nuovo compagno di box.

Il feeling particolare con il Motorland ha spesso permesso ad Aleix Espargarò di raccogliere proprio su questo asfalto le sue migliori prestazioni stagionali. “Aragòn è una pista che mi piace moltissimo, mi trovo sempre bene indipendentemente dalle condizioni. Quest’anno ci arriviamo con uno spirito particolare, questo è chiaro, dopo un risultato importante e con tante aspettative”. Ma adesso vietato distrarsi, l’opera è solo nella fase iniziale e bisogna proseguire su questa strada. “Dobbiamo mantenere la concentrazione e continuare a lavorare gara dopo gara. Sappiamo di poter lottare per le migliori posizioni, il podio di Silverstone lo ha semplicemente confermato”.

Per Maverick Vinales si tratta della prima gara in sella alla Aprilia RS-GP21. Dopo la due giorni di test a Misano comincia un lavoro di adattamento che non si preannuncia certo facile per l’ex pilota della Yamaha. “Non vedo l’ora di tornare in pista. L’opportunità di farlo subito è sicuramente importante, specialmente nella preparazione della stagione 2022. Magari non sarò pronto al 100%, dopo solo due giorni di test, ma girare con gli altri e potermi confrontare con Aleix che sta facendo grandi cose mi aiuterà a migliorare il feeling con la RS-GP. I ragazzi di Aprilia sono motivati, ho percepito tanto entusiasmo e voglia di crescere, per me è uno stimolo in più per mettermi in gioco da subito”.