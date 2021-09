Hamilton scuote la Mercedes: “Dobbiamo fare qualcosa per vincere”

Hamilton non ha digerito la sconfitta rimediata in Olanda e per il prosieguo della stagione chiede uno sforzo alla Mercedes.

L’esito del farsesco GP del Belgio e la batosta subita a Zandvoort hanno messo in allarme Lewis Hamilton. Il non avere più vita agevole e vittorie facili lo sta inquietando. D’altronde per lui la posta in gioco è altissima. In ballo c’è un record storico, ovvero quello degli otto titoli iridati. Un traguardo mai raggiunto in F1 che potrebbe proiettarlo a livelli leggendari e che oggi, per colpa della Red Bull e di Verstappen potrebbe non arrivare, almeno nel 2021.

Per questo, con l’ansia di mancare il target agognato, il britannico ha sollecitato i suoi a non dormire. E’ vero, il 2022 è un’occasione per tutti, ma buttare via questo campionato è uno spreco. Ecco perché, per lui, a Stoccarda dovrebbero proseguire negli aggiornamenti della W12, così da rispondere direttamente agli austriaci che, come ribadito spesso dalla coppia Horner e Marko, non si fermeranno e continueranno a lavorare in parallelo sulle due auto.

“Loro hanno avuto delle novità a Spa, mentre noi siamo bloccati da Silverstone”, si è lamentato ad RTL Ham, riprendendo il team anche per la strategia adottata nei Paesi Bassi. “Non è quella giusta, in più siamo mancati in termini di velocità. La RB16B si è dimostrata nettamente superiore come performance, quindi dovremo trovare un modo per tenere il loro passo. Abbiamo bisogno di maggior spunto se vogliamo vincere le gare”.

Conscio della maggior concretezza degli avversari in qualifica e in corsa, il 36enne ha semplicemente riassunto la questione con un “dobbiamo rimboccarci le maniche”. E quale migliore occasione di Monza, su un tracciato favorevole al motore della monoposto germanica? Sfida lanciata, dunque, anche se a Milton Keynes, contano di sfruttare il loro stato di grazie per beffare nuovamente i dominatori dell’era ibrida.

Nell’attesa del prossimo scontro con Mad Max, Hamilton si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei tifosi presenti a Spa e rimasti delusi per le note vicende. Sulla pagina Instagram della sua “crew” ha promesso un regalo speciale a coloro che dimostreranno di aver comprato il biglietto per il GP. L’iniziativa segue il commento tranchant rilasciato nei confronti dei vertici della F1 che, a suo avviso, avrebbero dovuto risarcire i fan sulle tribune.

Chiara Rainis