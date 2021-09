Superbike Francia, classifica Superpole Race: Razgatlioglu batte Rea

Superbike Francia 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint SBK oggi a Magny-Cours.

Dopo Gara 1, Toprak Razgatlioglu si prende anche la Superpole Race del round Superbike a Magny-Cours. Un successo gli che permette di portare a +8 il vantaggio in classifica su Jonathan Rea.

Proprio tra loro due c’è stato il duello nella gara sprint in Francia. Ultimo giro meraviglioso, con il pilota Kawasaki che è riuscito ad infilare il rivale ma poi si è fatto superare nell’ultimo settore e non ce l’ha fatta a vincere. Il turco della Yamaha ha risposto da fuoriclasse al sei volte campione del mondo SBK.

Sul podio sale anche Alex Lowes con l’altra Kawasaki. Il rider inglese oggi non a sbagliato a differenza di ieri, quando nella prima manche ha buttato via un terzo posto cadendo. Ottima quarta posizione per Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgatlioglu.

Quinto Scott Redding, che perde ulteriori punti nella corsa al titolo mondiale. Il pilota Ducati si è messo dietro Michael van der Mark su BMW e Alvaro Bautista su Honda. A punti anche Chaz Davies e Leon Haslam. Solo decimo Michael Ruben Rinaldi, davanti al connazionale Axel Bassani. Unico ritirato Isaac Vinales con la Kawasaki del team Orelac VerdNatura. Appuntamento alle 14 con Gara 2 adesso.

Superbike Francia 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale

Brilliant racing and brilliant respect🙌

This attitude from the top riders of the championship after the fight is just incredible😍#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/GeEhMqboWV

— WorldSBK (@WorldSBK) September 5, 2021