Raikkonen positivo al Covid: ecco chi correrà al suo posto

Colpo di scena a Zandvoort. Raikkonen positivo al Coronavirus. Il pilota Alfa Romeo in forse anche per il GP di Monza.

Dopo aver causato un dispiacere ai suoi tifosi con l’annuncio del ritiro a fine stagione, Kimi Raikkonen ne ha “combinata” un’altra. Nella mattinata di sabato, l’Alfa Romeo ha reso noto che il finlandese a seguito del tampone effettuato è risultato positivo al Covid.

Da quanto si apprende il driver di Espoo non avverte alcun sintomo, ma ovviamente dopo aver avvisato le autorità sanitaria è stato costretto all’isolamento nell’albergo in cui sta pernottando in questi giorni di gara.

Dunque, niente GP dell’Olanda per lui e probabilmente a rischio pure il round di Monza dove i fan avrebbero voluto salutarlo e rendergli omaggio per gli anni trascorsi in Ferrari, oltre che per il mondiale vinto con il Cavallino nell’ormai lontano 2007.

Cosa farà l’Alfa Romeo

Intanto al Biscione si sono subito dati da fare per trovare una soluzione. Al posto del #7 gareggerà Robert Kubica. Per il polacco , assente dalle competizioni nella massima serie da fine 2019, il compito non sarà semplice dato che avrà solo 60 minuti di tempo per prendere dimestichezza e velocità in vista delle qualifiche del pomeriggio.

Decisamente più preoccupante rispetto alla ruggine accumulata dal vincitore del GP del Canada 2008, è comunque la vicenda legata alla positività del 41enne. Da quanto si apprende i contatti avuti nel paddock nelle ultime due giornate sono stati numerosi, di conseguenza potrebbero essere tante le persone che hanno contratto il virus. Vedremo se nell’appuntamento brianzolo del prossimo fine settimana avremo altre “defezioni”.

Come detto, nelle scorse ore Iceman era già stato al centro dell’attenzione mediatica per l’annuncio del suo addio alle corse. Lui che al momento detiene il record di gran premi disputati. Una decisione accolta dall’ambiente e dai supporter dalla F1 tra dispiacere e contentezza.