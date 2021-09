Altro che tifo contro, Hamilton ringrazia il pubblico olandese: “Fantastico”

Lewis Hamilton manca la pole position al Gran Premio d’Olanda, ma rivolge solo parole di ammirazione ai tifosi locali di Zandvoort

Sarà perché è rimasto davvero sbalordito dal calore del tifo di casa, sarà per provocare a suo modo i tanti sostenitori del suo rivale Max Verstappen, che ovviamente è il beniamino degli appassionati olandesi.

Sta di fatto che, subito dopo aver rimarcato di aver mancato la pole position al Gran Premio d’Olanda davvero per un soffio, solo 38 millesimi (“Ci sono arrivato molto vicino alla fine, molto”), le prime parole nel commento post qualifiche di Lewis Hamilton sono dedicate proprio al pubblico. Ci si aspettava il tifo contro, le contestazioni, i fischi: invece da parte dell’anglo-caraibico arrivano solo elogi.

“Innanzitutto voglio ringraziare tanto tutti i tifosi olandesi, gli arancioni, perché sono dei grandi fan dello sport, grandi appassionati”, afferma il campione del mondo in carica. “E questa è una bella sensazione, che mi piace davvero. Il circuito, poi, è fantastico, una pista bellissima. Adoro davvero venire in questo Paese e ne apprezzo l’accoglienza”.

Lewis Hamilton applaude il poleman Max Verstappen

Resta il fatto che l’idolo locale, il suo diretto avversario nella corsa al titolo iridato, ha fatto meglio di lui. “Max ha fatto un giro fantastico, ma io gli sono arrivato molto vicino”, sottolinea ancora Hamilton. “Ho cercato di raggiungerlo un po’ per tutte le sessioni. Ma tutte le continue interruzioni con la bandiera rossa ci hanno reso la vita un po’ difficile, anche se io ho dato tutto. Lui però ha fatto un giro fantastico e si merita la pole position”.

Non resta che preparare il riscatto nella corsa di domani: “La gara sarà durissima, perché in questo circuito è difficile superare”, prosegue il portacolori della Mercedes. “La strategia giocherà un ruolo importante. Ma è un posto meraviglioso in cui correre, specialmente davanti a un pubblico come questo. Non lo vedevamo da tanto tempo, avere così tanta gente sulle tribune è fantastico. Spero che domani la pista possa aiutarci a regalare a tutti loro una bella gara”.

