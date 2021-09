Dacia Jogger è la nuova sette posti che verrà presentata nei prossimi giorni. Prezzo competitivo per la robusta familiare di taglia media.

Dacia Jogger con i suoi 4,55 metri è il modello più lungo del marchio e verrà realizzato sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault Nissan Mitsubishi. Garantiti l’abitabilità, lo spazio di carico e la versatilità di una ampia wagon di segmento C, allo stesso tempo anche la robustezza e la rigidità che offrono un’ottima protezione in caso di urto. Si ispira al mondo crossover con l’aggiunta di alcuni elementi off-road, per un look complessivamente pulito e rassicurante, grazie anche al frontale con ampia calandra e parafanghi ben marcati.

Non manca la tecnologia a fare da contorno al design del frontale, come i gruppi ottici con tecnologia Led e sagomati per creare la tipica firma luminosa a Y. Le ruote di grande diametro enfatizzano l’aspetto da fuoristrada non impegnativo con trazione anteriore. Previsti 24 litri di vani portaoggetti dislocati all’interno del veicolo e a disposizione di tutti i passeggeri. A seconda delle versioni, gli occupanti dei sedili posteriori possono usufruire di due tavolini dotati di porta bevande.

Interni, motori e prezzo

Interni molto lineari e razionali, con gli strumenti per la guida e l’intrattenimento raggruppati nella parte superiore, mentre i comandi secondari (come il climatizzatore e i dispositivi di assistenza alla guida) sono posizionati nella parte inferiore. I clienti della Dacia Jogger possono optare per tre allestimenti multimediali: Media Control comandato o meno dallo smartphone, Media Display con touchscreen da 8 pollici, Media Nav con navigazione e funzione Smartphone Replication con il WiFi. Nella dotazione di serie elenchiamo anche le prese da 12V per ricarica lo smartphone, i comandi al volante per cruise control e l’accensione automatica dei fari.

Il prezzo dovrebbe essere molto competitivo e potrebbe aggirarsi intorno ai 14.000 euro. Il debutto dal vivo della nuova Dacia Jogger è previsto per il 6 settembre, in occasione del Salone IAA di Monaco 2021. Il debutto è previsto per febbraio 2022. Sarà inizialmente disponibile con il 3 cilindri benzina TCe da 110 CV e coppia di 200 Nm, e il bi-fuel ECO-G 100 benzina Gpl.