Bottas verso l’Alfa Romeo? Horner potrebbe impedirglielo

Il boss della Red Bull Horner si starebbe muovendo per rovinare i piani a Bottas. Ecco chi potrebbe andare in Alfa Romeo.

Mentre Bottas sembra essere già consapevole di dove lo porterà il futuro tanto da non aver avuto paura di dichiarare pubblicamente di aver preteso un contratto biennale, qualcuno starebbe cercando di “rovinargli i piani”. Si tratta di Christian Horner. Il capo della Red Bull starebbe trattando con entrambi i team che hanno parlato con Valtteri per piazzare Alex Albon.

L’obiettivo del manager inglese è infatti riportare in F1 l’anglo-indonesiano, parcheggiato momentaneamente in DTM dopo due stagioni nella classe regina al di sotto delle attese.

“Stiamo guardando a squadre esterne alle nostre”, ha confessato ai media presenti in Olanda. “Williams e Alfa Romeo hanno entrambe espresso interesse per lui. Siamo ansiosi di vederlo tornare a correre nel Circus. Speriamo che possa essere tutto risolto nei prossimi giorni”.

Senza mezzi termini il dirigente energetico ha fatto dunque sapere che non si fermerà davanti a niente. Il 25enne è troppo importante anche sotto il profilo degli sponsor.

“Vogliamo vederlo gareggiare, quindi faremo tutto il possibile per assicurarci che possa avere un sedile l’anno prossimo”, ha asserito combattivo e pronto a mettersi contro per l’ennesimo tema a Toto Wolff il quale, di recente, aveva confessato che avrebbe fatto carte false pur di non lasciare il driver di Nastola senza un volante. “Ci sono sempre degli ostacoli, comunque mi auguro che si risolva ogni cosa perché è un ragazzo che merita. Stiamo cercando di fare del nostro meglio per aiutarlo”.

E in barba a quanto sta accadendo ultimamente nella massima serie, ovvero la prevalenza di ingressi di corridori con la valigia, il 47enne ha detto con le idee chiare: “Riteniamo sia abbastanza bravo da poter entrare senza l’ausilio del denaro”.

Chiara Rainis