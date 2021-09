Parla Mika Hakkinen: “Per me Kimi Raikkonen è incomprensibile”

È finlandese come lui e ha corso in Formula 1 come lui, eppure Mika Hakkinen non riesce proprio a capire Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen ha deciso: si ritirerà dalla Formula 1 al termine di questa stagione, quando avrà ormai compiuto 42 anni di età. Ma non prima di aver completato la carriera più lunga nella storia del Mondiale a quattro ruote, raggiungendo la bellezza di 350 Gran Premi disputati.

Un record definito addirittura “incomprensibile” da uno che lo conosce bene: il suo connazionale ed ex collega Mika Hakkinen. “Apprezzo l’energia di Kimi e la forza che lo ha portato a correre in Formula 1 così a lungo”, ha dichiarato alla stampa finlandese il due volte campione del mondo.

“Viaggiare intorno al mondo e interpretare diversi ruoli in commedia ti consuma veramente tutta l’energia”, ha spiegato l’ex storico rivale di Michael Schumacher. “Non si tratta solo di vincere e di spruzzare lo champagne, ma di lottare e risolvere problemi costantemente. ‘Perché abbiamo perso? Qual è il problema? Come lo risolviamo?'”.

Hakkinen sportivamente meno longevo di Raikkonen

Per Mika, ad esempio, reggere questa pressione a lungo si è rivelato impossibile, tanto da avere appeso il casco al chiodo ad appena 33 anni. “Il fatto che Kimi abbia proseguito così a lungo è incomprensibile”, ribadisce. “Lo rispetto davvero”.

“Io ho lasciato ad un’età relativamente giovane”, ammette la bandiera della McLaren, “per diversi motivi. Uno dei quali il mio brutto incidente del 1995 (in cui rischiò la vita al Gran Premio di Adelaide, ndr). Mi resi conto che ci sono certi rischi in F1, che è uno sport pericoloso. Ho vissuto altri incidenti dai quali sono sopravvissuto incolume e ho vinto un paio di campionati, ma dopo questi successi giunsi alla conclusione che non volevo più rischiare la mia vita per uno sport”.

Hakkinen e Raikkonen, due finlandesi altrettanto forti al volante: così simili, ma così diversi nel carattere.

