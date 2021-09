La confessione di Russell: “Ormai manca solo l’ufficialità”

Alla vigilia del GP dell’Olanda Russell gioca con i media rivelando di conoscere già quale sarà il suo futuro. A quando l’annuncio?

Loro lo sanno già e chissà quante risate si staranno facendo alle spalle dei media, da settimane impegnati ad interrogarsi sul loro domani. Ora che Kimi Raikkonen ha reso noto il prossimo ritiro, è probabile però che a breve lo apprenderemo anche noi il futuro di George Russell e Valtteri Bottas per il 2022.

Stando alle recenti indiscrezioni, facendo due più due viene facile immaginare che in Alfa Romeo andrà il finnico, mentre l’inglesino verrà promosso in Mercedes.

Dal canto suo, ancora esaltato dal weekend della vita di Spa, il #63 ha fatto intendere a metà. “Per adesso non c’è niente da annunciare, ma sono consapevole della situazione e di dove correrò il prossimo anno. Sono stato informato appena prima del round belga”, le sue parole dal paddock di Zandvoort.

In maniera un po’ maliziosa viene da pensare che il sabato aggressivo di una settimana fa possa essere stato proprio il frutto di una notizia piacevole ricevuta, di quelle che ti spronano e ti permettono di tirare fuori più del 100%. Ovviamente, sono solo supposizioni, ma nel giro di pochi giorni, il puzzle ha cominciato a comporsi.

Che davvero il talentuoso pilota Williams possa essere il nuovo compagno di box di Hamilton? Le probabilità sono alte visto che lo stesso Lewis si è sentito di elogiarlo.

“E’ un driver di incredibile talento, ma anche umile”, ha affermato il sette volte iridato, “Inoltre ha un ottimo approccio a tutto quello che fa. Naturalmente essendo britannico penso che questo aiuti, in termini di comunicazione. Mi piace, non lo nego, ma al momento non posso sbilanciarmi nei suo confronti”, ha aggiunto sostenendo che per correttezza da qui ad Abu Dhabi dovrà mostrarsi solidale con Valtteri.

Chiara Rainis