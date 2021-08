“Ma chi sarà?”: Valentino Rossi scopre l’unico rivale che non ha mai battuto

C’è un solo avversario, tra i tanti che ha incontrato nella classe regina, che Valentino Rossi non ha mai sconfitto: ecco di chi si tratta

Sono esattamente 175 gli avversari che Valentino Rossi ha incontrato e contro i quali si è scontrato nel corso della sua lunga e impareggiabile carriera nella classe regina del Motomondiale, in 500 prima e in MotoGP poi.

Tutti loro li ha sconfitti sempre, invariabilmente, almeno una volta. Tranne uno. Questa è la rivelazione che gli hanno fatto i giornalisti della televisione inglese Bt Sports, nel corso di una lunga intervista registrata a margine del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Valentino Rossi ha un solo avversario mai sconfitto

Una scoperta che ha colto di sorpresa anche lo stesso diretto interessato, che non si aspettava la presenza di un rivale mai messo alle spalle in gara. I cronisti hanno dato un unico indizio al Dottore: si tratta di un collega contro cui ha corso in questa stagione.

“Più che possibile, quest’anno sono sempre dietro!”, l’ha presa sul ridere il fenomeno di Tavullia. Poi, però, è stato invitato a provare ad indovinare il suo nome.

“Chi può essere? Martin? Quartararo no, perché in passato l’ho battuto”, ha tentato di ipotizzare il nove volte campione del mondo. Ma il nome in questione era uno che non sarebbe mai venuto in mente al numero 46.

Il nome non se lo aspettava nemmeno lui

Si tratta di Garrett Gerloff, che ha corso in MotoGP solo in un appuntamento di questo campionato, al Gran Premio d’Olanda, proprio come compagno di squadra di Valentino Rossi (in sostituzione dell’infortunato Franco Morbidelli in Petronas). E che lui non è riuscito a battere perché è caduto.

“Ma dai, allora sono più rilassato”, si è fatto una risata Vale. “Ha fatto una sola gara. E poi io ero davanti, ad Assen, prima di cadere…”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi e i suoi compagni, da Hayden a Lorenzo: “Non lo meritavo”