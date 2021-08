Maverick Vinales svela la sua nuova Aprilia a Misano

Maverick Vinales pronto per il debutto a Misano con l’Aprilia RS-GP. L’ex Yamaha mostra in anteprima il primo approccio con la nuova moto.

Maverick Vinales martedì salirà per la prima volta sulla sua nuova Aprilia RS-GP21 sul circuito di Misano per una due giorni di test. Sarà un lavoro propedeutico al suo debutto nel Mondiale con i nuovi colori, che potrebbe avvenire già dal prossimo round ad Aragon. L’ex pilota Yamaha è stato uno dei primi a congratularsi con Aleix Espargarò attraverso i social network per il podio centrato nella gara di Silverstone. “Grande Aleix! Grande Aprilia! Congratulazioni!”.

Lunedì mattina Maverick Vinales, sua moglie e la loro piccola Nina hanno preso un aereo per l’Italia per raggiungere San Marino, dove lo attende il primo test con la Casa di Noale. In pista non sarà solo, dal momento che il circuito è stato prenotato dalla Ducati che aderirà con Michele Pirro. Per KTM ci sarà Dani Pedrosa, mentre Stefan Bradl proseguirà il lavoro di sviluppo con la Honda RC213V.

La vigilia del test

Non ci sarà Aleix Espargarò che si sta godendo il grande risultato raggiunto in Gran Bretagna e un po’ di meritato riposo. Nonostante le concessioni consentano al pilota di Granollers di partecipare a questa sessione di allenamento, né Aprilia né lo stesso Espargarò hanno ritenuto necessario partecipare a queste giornate di allenamento svolte sulla pista italiana, ma resterà collegato al box telefonicamente per sapere le prime impressioni di Vinales. “Spero che tra noi due si possa fare un buon sviluppo della moto 2022”, ha commentato Aleix durante il GP di Silverstone. “Ne parlerò con Rivola durante i test così mi potrà dire, perché in moto ci sarà Maverick, ma io non vado a Misano, devo essere a casa”.

Attraverso il suo account Instagram Maverick Vinales ha mostrato ai suoi fan il primo approccio con la Aprilia. “Non vedo l’ora di tutto quello che verrà'”, ha scritto l’alfiere di Roses durante l’imbarco all’aeroporto di El Prat. “Condividerò tutto… Più che pronto a spingere! Tutto pronto per domani”.