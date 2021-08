F1, nella farsa di Spa spazio al sorriso di Mazepin: che soddisfazione

La F1 saluta Spa abbastanza con le ossa rotta a causa della pioggia. Sotto il diluvio però Mazepin ha ottenuto un risultato incredibile.

Il Gran Premio di Spa ormai è entrato in maniera negativa nella storia della F1. Mai si era vista una cosa del genere e speriamo che mai si ripeterà. In tanti si sono chiesti se ci fosse un altro modo per risolvere la questione, ma i regolamenti hanno lasciato poco spazio alla fantasia. Ciò che si poteva evitare però era far scendere in pista i driver per pochi giri così da assegnare ugualmente i punti.

Alla fine la grafica ha dato anche il famoso DHL Fastest Lap Award a Nikita Mazepin, che è stato in un certo senso anche festeggiato dal proprio team. Il pilota russo ha firmato il miglior giro alle spalle della Safety Car in 3:18.016. Insomma non proprio un tempo da ricordare.

Mazepin: risultato da ricordare in F1

A lui però non è stato assegnato alcun punto visto che non è rientrato tra i primi 10. Non è chiaro in realtà se gli avrebbero dato lo stesso il mezzo punto qualora si fosse ritrovato in top ten. Quello che è certo però è che nel sito della F1 non vi è riportato il giro veloce per la gara di Spa. Staremo a vedere. Quello che è certo è che in quella lentezza il più veloce è stato Mazepin.

Divertito il pilota russo che si è mostrato con un sorriso sui social della Haas per “festeggiare” il traguardo raggiunto. La speranza in ogni caso è che il team americano possa avere nelle prossime stagioni una vettura finalmente capace di lottare per le posizioni di rilievo con i suoi due alfieri.

Antonio Russo