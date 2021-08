Moto2 GP Gran Bretagna: Gardner allunga nel Mondiale, bene Bezzecchi

Bella gara in Moto2 con Gardner che ha vinto dopo una bella lotta con Marco Bezzecchi. L’australiano ora allunga nel Mondiale.

Parte alla grandissima Marco Bezzecchi, che gira in prima piazza alla prima curva. Sam Lowes però è arrembante e poco dopo gli scippa il primato. Gara molto combattuta sin dai primi giri con Gardner che prova a recuperare sui primi due per entrare nella lotta per la vittoria.

Durante il 2° giro Bezzecchi si riprende la prima posizione e prova a scappare via. Problema tecnico per Baldassarri dopo 4 giri. La tornata successiva Gardner rompe gli indugi e si prende la prima posizione dalle mani del rider del Team VR46. I due cominciano una dura battaglia dove si superano a vicenda varie volte.

Moto2: colpo sul Mondiale, cade Raul Fernandez

Caduta per Garzo durante il 7° giro. Passano tre giri e scivola anche Stefano Manzi. Davanti la lotta diventa a tre con Sam Lowes che si aggancia ai primi due così da battagliare per la vittoria con loro. Grande lotta tra Bezzecchi e Sam Lowes che si superano varie volte. L’impressione è che l’italiano abbia qualcosa in più in rettilineo.

Nel finale battaglia anche per il terzo posto tra Navarro e Lowes. Brutta caduta per Raul Fernandez che si fa male anche ad una gamba. Batosta per lo spagnolo anche nel Mondiale visto che era il primo inseguitore di Gardner.

Nel finale Bezzecchi non riesce a superare Gardner che porta a casa una vittoria fondamentale per il Mondiale. Alle loro spalle chiude Navarro che completa il podio. Buona gara per il pilota della VR46, ma il titolo sembra sempre di più tra le mani dell’australiano.

CLASSIFICA MOTO2 GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA