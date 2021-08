Il GP del Belgio 2021 resterà negli annali come il più corto di sempre. Per i piloti Ferrari la FIA ha sbagliato.

Chissà magari, passata l’eccitazione del momento, la gara non gara di questa domenica a Spa Francorchamps, lascerà con l’amaro in bocca pure quelli finiti sul podio.

Quello che è certo è che in Belgio abbiamo assistito ad uno dei momenti più bassi della storia della disciplina. Il tentativo della Federazione di non scontentare nessuno ha fatto perdere ulteriore credibilità ad una categoria già ultimamente abbastanza compromessa, facendola decadere al livello di altre serie con molti meno anni alle spalle.

Delusi e scontenti per quanto si è visto e per quanto il Circus ha offerto ai suoi sostenitori si sono pubblicamente dichiarati i driver Ferrari, esterrefatti per la decisione della FIA di assegnare un punteggio dimezzato per un evento che non c’è stato.

“Non c’era un minimo di visibilità e correre avrebbe significato rischiare la vita, dunque appoggio la scelta di chiudere il gran premio, ma non capisco perché premiare i piloti per qualcosa che non c’è stato”, si è lamentato alla tv spagnola Carlos Sainz, decimo alla bandiera a scacchi. “Ho guadagnato mezzo punto? Per me non ha alcun valore”, ha commentato piccato esprimendo la speranza che, fra pochi giorni, in Olanda, il meteo sia più clemente e consenta il regolare svolgimento della manifestazione.

“Siamo partiti per cercare di capire se fosse possibile guidare in quelle condizioni e non ci siamo riusciti”, ha spiegato Charles Leclerc, ottavo. “Poi ci abbiamo riprovato e credo sia stato giusto fare così. Però non è normale guadagnare dei punti per una corsa che non è mai iniziata”.

Parlando da sportivi i due rappresentati del Cavallino hanno quindi difeso solo a metà la gestione operata dal direttore Michael Masi. E c’è già chi come Hamilton che reclama il rimborso per i fan.

