Valentino Rossi scherza su Cal Crutchlow con i colori del team factory. Nel sabato di Silverstone il Dottore dovrà limare il suo crono.

Valentino Rossi chiude in top-10 la prima giornata di prove libere a Silverstone, ma servirà limare almeno mezzo secondo nelle FP3 per entrare direttamente nella Q2. Su una pista ideale per la Yamaha M1, il campione di Tavullia chiude il day-1 con un sorriso: “Oggi è stata una giornata positiva per me, già dalla mattina avevo un buon feeling con la Yamaha, anche se nella prima sessione non ho potuto esprimere tutto il mio potenziale, a causa del traffico e della bandiera rossa. Nel pomeriggio abbiamo continuato a lavorare e per noi non è stato male”.

Sono le ultime gare in carriera per il 42enne che va alla ricerca del suo 200esimo podio, ma l’impresa non si annuncia per niente semplice. Fabio Quartararo riesce a fare sempre la differenza, ieri ha distaccato gli avversari di ben mezzo secondo sul giro secco. Per Valentino Rossi il decimo crono è il miglior risultato del venerdì da inizio Mondiale. “Ci sono anche questioni tecniche da considerare. Insomma, nella prima parte della stagione ci sono state piste, soprattutto Barcellona e Assen, dove mi aspettavo di essere competitivo. Ma ho avuto qualche problema con la moto che riguardava i primi giri di gara e la fiducia all’anteriore. Abbiamo provato a lavorare durante l’estate e mi sono sentito un po’ meglio in Austria”.

Sul tracciato inglese Valentino Rossi può mirare ad un grande risultato, ma molto dipenderà dal feeling con la moto che riuscirà ad instaurare sin dal sabato mattina e dal risultato delle qualifiche. Al suo fianco nel box Monster c’è il giovane Jake Dixon, con Cul Crutchlow nel team factory con moto factory. “Per me è meglio che Crutchlow sia sulla moto 2021 perché così può lavorare anche anticipando il futuro, Morbidelli è un po’ vecchio. Oggi ho visto Cal e gli ho anche detto che con i colori ufficiali della squadra sembra più giovane (ride)”.

