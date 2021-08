Schianto terribile, piloti salvi per miracolo: “Ho un angelo custode” (VIDEO)

Un incidente terrificante quello che ha visto coinvolte ben sei monoposto nelle qualifiche della W Series a Spa-Francorchamps

Un incidente realmente da brividi quello che ha coinvolto ben sei monoposto, nel leggendario e velocissimo tratto dell’Eau Rouge-Raidillon, durante un evento di contorno del Gran Premio del Belgio di Formula 1.

È avvenuto nel corso delle qualifiche della W Series, la categoria tutta al femminile. Ad innescare lo schianto è stata Sarah Moore, che ha perso il posteriore della sua vettura, sbattendo contro le barriere. Rapidamente l’hanno seguita le sue rivali che sopraggiungevano: Belen Garcia, Fabienne Wohlwend e Ayla Agren.

Peggio ancora è andata ad Abbie Eaton, colpita sul lato della vettura, che è decollata, e Beitske Visser, la cui macchina si è addirittura ribaltata su se stessa. Le immagini sono letteralmente spaventose, e mostrano i rottami delle auto ferme in pista, con gravi danni e detriti disseminati sull’asfalto.

Video of the W Series Qualifying crash at Spa pic.twitter.com/rxBguYF713 — Harry (@toe_toe_wolf) August 27, 2021

Tutte le pilotesse vittime dell’incidente sono apparse visibilmente scioccate, al loro ritorno nella corsia dei box, e sono state sottoposte a controlli medici: due di queste, Agren e Visser, sono state addirittura trasferite precauzionalmente in ospedale. Entrambe, però, sono state per fortuna dimesse senza rivelare alcun grave infortunio fisico.

Beitske Visser, la ragazza che è rimasta più a lungo ricoverata, ha inviato successivamente un messaggio per rassicurare tutti gli appassionati via Twitter dopo il grande spavento: “Grazie per tutti i vostri messaggi”, ha scritto. “È stato molto pauroso, ma credo di aver avuto un angelo sulla spalla. Ho molto dolore, ma per fortuna nessuna frattura”.