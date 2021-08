Martin, pole annullata per un taglio. Lui ammette: “L’ho fatto per Marquez”

Jorge Martin si è visto annullare il giro della pole a Silverstone per aver tagliato la pista. Perché lo ha fatto? C’entra Marc Marquez

In effetti, quel tempo di 1:58.008 era incredibile, straordinario, irraggiungibile. Anche troppo, visto che in effetti non l’ha raggiunto nemmeno Jorge Martin, il pilota a cui era stato accreditato al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.

O meglio, il portacolori della Ducati Pramac aveva in effetti fermato i cronometri su quel riscontro, ma solo grazie al taglio di una curva. Un’irregolarità che ha condotto inevitabilmente la direzione gara a cancellare il suo miglior crono e a retrocederlo in quarta posizione sulla griglia di partenza.

Da parte dello spagnolo, nessuna polemica: è lui il primo a riconoscere, con un sorriso, di avere effettivamente compiuto la manovra incriminata. “Appena sono arrivato al parco chiuso ho subito chiarito che quel tempo me lo avrebbero tolto”, ha raccontato a caldo ai microfoni di Sky Sport. “Non era mia intenzione ottenere la pole position in quel modo: se la devo fare, la faccio bene”.

Martin ha tagliato la pista per prendere la scia di Marquez

Già, ma se Martin sapeva perfettamente che non l’avrebbe passata liscia, allora perché ha deciso comunque di superare i limiti del circuito? Il motivo è più semplice del previsto.

“L’ho fatto perché avevo Marquez davanti a me, in quel momento ero da solo e ho pensato: ‘Se voglio lottare per la pole position, mi serve una scia’”, spiega. “Allora ho tagliato la curva 8, la chicane, nel tratto interno, per mettermi nel treno di Marc, e infatti ho percorso l’ultimo giro alle sue spalle”.

Un’abitudine che viene da lontano: “Già quando correvo in Moto3, dove si deve giocare molto con le scie, lo facevo”, spiega Jorge. Stavolta, però, non gli ha portato bene: la terza pole position consecutiva è così sfumata, proprio in extremis.

